В Китае открылась выставка Великого чайного пути

Пекин, , 19:07 — REGNUM В рамках продвижения инициативы «Пояса и пути» в городе Тайцюань северокитайской провинции Шаньси открылась выставка, посвященная Великому чайному пути, сообщает 30 января Синьхуа со ссылкой на новостное агентство «Чжунсиньшэ» («Китайская новостная служба»).

Более 20 музейных учреждений восьми провинций, расположенных вдоль маршрута, представили на выставку почти три сотни экспонатов.

В экспозиции выставлены исторические и культурные реликвии, включая орудия для производства чая, посуду и приборы для чаепития в китайской и западной традициях, рекламные материалы, документы торговцев чаем, свидетельства межкультурной коммуникации с помощью чайных церемоний и т. д.

Великий чайный путь имел протяженность в 13 тыс. км и существовал с XVII по начало XX веков, проходя через территории Китая, Монголии, России. Конечным пунктом являлся Санкт-Петербург.