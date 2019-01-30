Появилась информация о судьбе четвертой части фильма «Час пик»

Нью-Йорк, США, , 18:22 — REGNUM Крис Такер в интервью журналистам подтвердил информацию о том, что проект четвертой части фильма «Час пик» до сих пор не запущен. Об этом сообщил онлайн-журнал Def Pen.

Актер отметил: пока что речь не идет даже об этапе предпроизводства, сегодня прорабатывается сценарий будущей картины. При этом он сказал, что все стороны, включая Джеки Чана, заинтересованы в том, чтобы фильм в итоге вышел на экраны. «Мы пытаемся собрать всё воедино. Похоже, всё собирается правильно», — добавил Такер.

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Напомним, последний фильм в серии «Чак пик» (третий по счету) вышел на экраны более 10 лет назад — в 2007 году. При бюджете $140 млн картина смогла собрать в мировом прокате около $258 млн.

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