Режиссер Зак Снайдер вернется к корням и снимет зомби-триллер для Netflix

Лос-Анджелес, США, , 17:46 — REGNUM Следующим проектом режиссера Зака Снайдера («Лига справедливости», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») станет зомби-триллер «Армия мертвецов». Он снимет эту картину для компании Netflix и займёт должность продюсера проекта. Об этом 29 января сообщил журнал Variety.

Сценарий к будущему фильму напишет Джоби Харольд («Меч короля Артура»), действие развернется на фоне зомби-апокалипсиса. В центре повествования будет находиться группа наемников, поставившая перед собой задачи попасть в карантинную зону и совершить величайшее ограбление в истории. В качестве продюсера также выступит Дебора Снайдер — жена режиссера.

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Напомним, дебютным фильмом Зака Снайдера стал «Рассвет мертвецов», который также является картиной в жанре зомби-апокалипсиса. При скромном бюджете $26 млн фильм смог собрать в мировом кинопрокате более $102 млн.

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