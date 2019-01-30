Картину Куинджи вернут в Русский музей на реставрацию

Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Принадлежащую Русскому музею картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», похищенную 27 января из помещения временной выставки в Третьяковской галерее и найденную сотрудниками полиции, вернут в Петербург через несколько дней. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Напомним, 27 января преступник вынес картину прямо на глазах посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в Московской области, а позже арестован судом, похищенная картина изъята.

Сегодня, 30 января, сотрудники МВД в Москве передали картину директорам Третьяковской галереи и Русского музея, ее направили в депозитарий галереи, транспортировка картины в Петербург ожидается позже.

В Русском музее сообщили, что его специалисты осмотрели картину, подтвердили ее подлинность, обнаружили незначительные царапины и повреждения и оценили состояние полотна как удовлетворительное.

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В то же время в Русском музее затруднились назвать срок реставрации картины. Ранее СМИ сообщили, что она продлится два месяца.

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