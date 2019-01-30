В Санкт-Петербурге создают музей поэта Иосифа Бродского

Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM В Петербурге все же создадут музей лауреата Нобелевской премии по литературе, поэта Иосифа Бродского. Он должен быть открыть в доме на Литейном проспекте в квартире, соседней той, где в действительности поэт прожил 17 лет. Правда, попытки основать музей выдающегося жителя города на Неве уже предпринимались неоднократно разными организациями и людьми. Так в 1999 году был даже создан Фонд создания музея Иосифа Бродского. А в 2015 году, в год 75-летия поэта, квартира была открыта для поклонников поэзии, но только на один день. И ее посетили полторы тысячи человек!

Теперь, по сообщению «Петербургского дневника» соседнюю квартиру полностью выкупил инвестор Максим Левченко. Предприниматель твердо намерен создать в ней частный музей. В первой половине его будет восстановлена обстановки юности поэта, вторая будет посвящена его творчеству. Предположительно, музей будет называться «Полторы комнаты Иосифа Бродского» по аналогии со знаменитым автобиографическим эссе самого Иосифа Бродского «Полторы комнаты».