Скончался лауреат «Грэмми» певец Джеймс Ингрэм

Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Известный американский исполнитель песен в стиле «ритм-н-блюз» Джеймс Ингрэм скончался от тяжелой болезни на 67-м году жизни, пишет 29 января портал TMZ.

По информации, полученной от близких музыканта, тот в течении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием мозга. Джеймс Ингрэм стал известен после того, как в 1980-х годах несколько его композиций попали в топ-чарты, а за песню Just once артист получил «Грэмми». В середине 1980-х Ингрэм сотрудничал с «королем поп-музыки» Майклом Джексоном, приняв участие в написании песни Pretty Young Thing (P. Y. T.).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в США умерла актриса Кэрол Чэннинг, известная своей карьерой на Бродвее. На момент смерти ей исполнилось 97 лет.

Читайте также: Скончалась известная бродвейская актриса Кэрол Чэннинг