В сети появились подробности о новом сериале ужасов про куклу Чаки

Лос-Анджелес, США, , 12:54 — REGNUM Телеканал SyFy работает над созданием сериала «Детская игра», в основу которого ляжет цикл фильмов ужасов про куклу Чаки. Об этом 29 января сообщил портал Collider.

Создатель франшизы Дон Манчини ранее заявлял, что будущее шоу будет «темнее, мрачнее, чем когда-либо прежде» и будет «очень жутким». Сейчас стало известно, что сериал будет состоять из восьми эпизодов длительностью около часа и будет представлять собой не перезагрузку, а продолжение истории, начавшейся ещё в 1988 году. Должность продюсера шоу займет давний участник франшизы Дэвид Киршнер, а пост исполнительного продюсера — писатель Ник Антоска («Лес призраков», «Нулевой канал»).

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Напомним, в 2017 году на большие экраны вышла картина «Культ Чаки», которая стала седьмой по счету во франшизе «Детская игра». Оригинальная картина, вышедшая в 1988 году, при бюджете $ 9 млн смогла собрать в мировом прокате около $44 млн.

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