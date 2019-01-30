В Самаре открылась выставка «От Эзопа до Крылова»

Самара, , 12:04 — REGNUM В Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки торжественно открылась книжно-иллюстративная выставка «От Эзопа до Крылова», сообщила пресс-служба библиотеки.

На открытии выставки прозвучали басни русского классика в исполнении актёра театра «Самарская площадь», народного артиста Башкирии, члена Союза театральных деятелей Геннадия Муштакова.

Почётным гостем мероприятия стал д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой филологии и массовых коммуникаций Самарского филиала Московского городского педагогического университета Андрей Растягаев. Он рассказал посетителям выставки интересные подробности из биографии русского классика.

В свою очередь, старший научный сотрудник отдела редких книг Ирина Суслина отметила, что литература, представленная на выставке, знакомит с разными гранями таланта Ивана Крылова.

«В наше сознание басни Крылова, как и сказки Пушкина входят с раннего детства и остаются на всю жизнь. Взрослые люди нередко в своем общении употребляют меткие фразы из его бессмертных басен, ставшие крылатыми. Они формируют наше сознание, обогащая наш язык», — сказала представитель библиотеки.

В этот же день в зале выдачи литературы начала работать литературоведческая выставка «Библиотекарь-баснописец». Экспозиция знакомит с материалами из фондов СОУНБ и Российской национальной библиотеки (ранее Императорской публичной библиотеки) о работе Крылова в должности библиотекаря.

Работа экспозиций продолжится до 28 марта 2019 года.

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