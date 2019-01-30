Во Владимиро-Суздальском музее снова поменяют логотип

Владимир, , 11:32 — REGNUM Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике будет разработан новый логотип. Он заменит эмблему, созданную за 400 тыс. рублей при бывшем гендиректоре Игоре Конышеве. Как сообщила пресс-служба учреждения, новый логотип появится в мае 2019 года. Он будет выполнен бесплатно.

Разработкой нового логотипа займется студент Института искусств и художественного образования ВлГУ. Эмблема и брендбук станут его дипломной работой, которая будет выполнена под руководством профессора кафедры дизайны, изобразительного искусства и реставрации, заслуженного художника РФ Владимира Рузина.

«Работа над логотипом выполняется совершенно бесплатно. Новую эмблему ВСМЗ получит в дар к 18 мая — Международному дню музеев», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что разработка старого логотипа музея была одним из проектов бывшего гендиректора Игоря Конышева. Она вызвала вопросы у представителей общественности. В частности, некоторый журналисты назвали его «дубликатом» из-за его схожести с логотипами других владимирских учреждений. Сейчас Игорь Конышев находится под домашним арестом. Он и его заместитель подозреваются в хищении бюджетных денег при создании сайта учреждения, стоимость которого составила 4 млн рублей.

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