Звезда фильма «Грайндхаус» присоединилась к проекту «Зомбиленд 2»

Лос-Анджелес, США, , 11:05 — REGNUM К проекту фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» режиссера Рубена Флейшера присоединилась актриса Розарио Доусон, которую зрители знают по фильмам «Грайндхаус» и «Город грехов». Об этом 29 января сообщил портал Screen Rant.

Пока что нет информации о том, кого будет играть Доусон, однако издание напоминает, что в оригинальном фильме упоминалась женщина-убийца зомби по имени Невада, которая пересекалась с героем Вуди Харрельсона. По мнению автора заметки, появление этого персонажа во второй части фильма было бы вполне естественным, причем он мог бы принести в сюжет новую романтическую линию.

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Напомним, премьера фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» запланирована на 11 октября 2019 года. Известно, что в продолжении роли знакомых персонажей вновь сыграют Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, и Вуди Харрельсон. Ожидается, что Билл Мюррей также вновь появится на экране, кроме того, к нему присоединится его партнер по фильму «Охотники за привидениями» Дэн Эйкройд.

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