В Пекине открылась выставка в честь возвращенной из Британии реликвии

Пекин, , 11:01 — REGNUM Ставший жертвой мародерства китайский бронзовый сосуд, возвращенный на родину в ноябре 2018 года, был выставлен на эксклюзивной выставке в Национальном музее Китая в Пекине, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

На выставке будет представлен сосуд, известный, как «Бронзовый тигр Ин», а также его исторический контекст. При этом, подобного рода выставки, где представляется на обозрение только лишь одна реликвия, являются редкостью в музейной истории, заявил куратор музея Ван Чуньфа.

Сосуд относится к периоду Западной Чжоу (1046 — 771 до н.э.). Он был выставлен на аукционе в апреле 2018 года на аукционе Canterbury Auction Galleries в Великобритании и затем отправлен в Китай благодаря усилиям Китайской государственной администрации культурного наследия в ноябре 2018 года.

Ранее сосуд принадлежал королевскому семейству династии Цин (1644 — 1911). Его забрал офицер британской армии Гарри Эванс из дворца Юаньминъюань (Кит. «сады совершенной ясности») в качестве военного трофея, который был разрушен в 1860 году. Выставка продлится месяц.