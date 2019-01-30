По рассказам Сергея Лукьяненко выпустили комикс-адаптацию

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Издательство «Белый единорог» выпустило комикс-адаптацию сборника рассказов Сергея Лукьяненко под названием «Откосы и отвесы». Одна из трёх историй была создана писателем специально для сборника, сообщается в группе издательства «ВКонтакте».

В комикс войдут три истории: «Стройка века», «Сухими из воды» и «Всему своё время» (последняя была написана в 2018 году для сборника). Издательство сообщает, что читателей ожидает необычная история о стройке и ремонте. Путешествия по далёкому космосу, необычные персонажи и фирменный юмор Сергея Лукьяненко — основные составляющие комикса «Откосы и отвесы». Сценаристом графического сборника выступил Владимир Максимушкин, а художником Роман Клепинин.

Напомним, что в ноябре издательство MOLOT COMICS выпустило комикс о российском рэпере Паше Технике. Над экшен-историей с возрастным рейтингом 18+ работали сценарист Владислав Погадаев и художник Олег Грин. Сам рэпер принимал участие в создании комикса и подсказывал авторам интересные фрагменты из собственной биографии. Дуэт артистов сравнивает Пашу Техника с популярным героем комиксов Дэдпулом и сообщает о том, что комикс о рэпере наполнен чёрным юмором и отсылками к поп-культуре.

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