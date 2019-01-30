Новосибирский минкульт «в принудительном порядке» назначил директора ДК

Новосибирск, , 10:36 — REGNUM Известный в Новосибирске артист и телеведущий Алексей Крыжановский назначен исполняющим обязанности директора ДК Октябрьской революции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее министерство культуры Новосибирской области уволило директора учреждения Надежду Лобанову «за выявленные нарушения в работе».

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В самом ДК решение о кадровых перестановках в руководстве восприняли без энтузиазма.

«Минкульт Новосибирской области в принудительном порядке оформил Алексея Крыжановского начальником культурно-аналитического отдела Дома Культуры им. Октябрьской революции при этом оформление произошло без соответствия квалификационным требованиям, Крыжановский не успел проработать и одного дня, как пришёл приказ о повышении его в должности исполняющего обязанности директора. Небывалый карьерный рост — сроком в один день. Вот как действует министерство культуры Новосибирской области», — говорится на странице ДК в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники учреждения обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой «срочно вмешаться в ситуацию с нашим ДК и остановить этот произвол Минкульта области в отношении коллектива ДК».

При этом приказ о назначении Крыжановского, фотография которого выложена здесь же на странице ДК в социальной сети «ВКонтакте», подписан исполняющим обязанности министра культуры региона Юрием Зимняковым и датирован 30 января, а информация появилась 29 января.

На официальном сайте ДК директором до сих пор значится Надежда Лобанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство культуры Новосибирской области аргументировало увольнение директора ДК им. Октябрьской революции тем, что контрольно-ревизионное управление области летом 2018 года выявило нецелевое использование бюджетных средств в учреждении. В том числе, неправомерное начисление зарплат и премий. Надежде Лобановой было объявлено дисциплинарное взыскание.

Отметим, что Алексей Крыжановский являлся солистом Новосибирской государственной филармонии, а также работал с Новосибирским государственым академическим театром оперы и балета, вёл программу новостей на канале «Россия» и участвует в проведении городских и областных мероприятий в роли ведущего.