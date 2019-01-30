В фильме DC «Хищные птицы» может быть переписана история Харли Квинн

Лос-Анджелес, США, , 10:06 — REGNUM В предстоящем фильме «Хищные птицы» может быть переписана история Харли Квинн, которую зрители увидели в фильме «Отряд самоубийц». Об этом 29 января сообщил портал Screen Rant.

Фанаты обратили внимание на ожерелье с надписью «Брюс», которое было показано на шее Харли Квинн в недавнем тизер-трейлере фильма. Они предположили, что надпись является отсылкой к Брюсу Уэйну, при этом задавшись вопросом о том, откуда Квинн узнала настоящее имя Бэтмена (известно, что перед тем как схватить Квинн, Бэтмен спас ей жизнь, и упоминание об этом есть в «Отряде самоубийц»). Некоторые из них предположили, что в «Хищных птицах» злодейка может изменить свой характер и выйти из-под влияния Джокера, для которого она была лишь игрушкой. Тем самым персонаж может больше приблизиться к своей комической форме.

Читайте также: Режиссер «Шазама» поиздевался над спрашивающими про трейлер фанатами

Напомним, первый тизер-трейлер фильма «Хищные птицы» студия DC выпустили 28 января 2019 года. В небольшом ролике фанаты киновселенной могут видеть некоторых персонажей будущей картины.

Читайте ранее в этом сюжете: Студия DC выпустила первый тизер-трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби