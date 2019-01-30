Вышел первый каталог уникальных экспонатов Музея Большого театра

Москва, , 09:38 — REGNUM 30 января в Новом Манеже в Москве состоится презентация первого каталога Музея Большого театра. Она пройдет в рамках выставки «Музей и Театр. 100 лет вместе». Книга вышла в издательстве «Кучково поле».

Издание состоит из 14 разделов — соответственно количеству фондов музея Большого театра. Особый интерес для любителей искусства представляют фотографии редких театральных костюмов, афиш и программ, рукописей, эскизов, сцен из спектаклей. Многим, представленным в книге, вещам 100 лет и более.

Выставка «Музей и Театр. 100 лет вместе» будет работать в Новом Манеже о 10 февраля.