Среда, 30 Января 2019 года
09:38:45 МСК

Вышел первый каталог уникальных экспонатов Музея Большого театра

Культура

В книге представлены вещи и документы из собрания Музея Большого театра

Москва, 30 января 2019, 09:38 — REGNUM  30 января в Новом Манеже в Москве состоится презентация первого каталога Музея Большого театра. Она пройдет в рамках выставки «Музей и Театр. 100 лет вместе». Книга вышла в издательстве «Кучково поле».

Издание состоит из 14 разделов — соответственно количеству фондов музея Большого театра. Особый интерес для любителей искусства представляют фотографии редких театральных костюмов, афиш и программ, рукописей, эскизов, сцен из спектаклей. Многим, представленным в книге, вещам 100 лет и более.

Выставка «Музей и Театр. 100 лет вместе» будет работать в Новом Манеже о 10 февраля.

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Культурная хроника
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