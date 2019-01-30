В Музее Востока открывается выставка корейской художницы Хван Ын Сон

Москва, , 09:34 — REGNUM 30 января в Государственном музее Востока в Москве открывается выставка «Новый футуризм художницы Хван Ын Сон». В экспозиции представлены тридцать три работы известной корейской художницы Хван Ын Сон. Яркие, «выпуклые», драматические работы мастера — примеры новой абстрактной живописи. Как утверждается в релизе музее, «они являются отражением свободного, спонтанного и личного эмоционального переживания их автора».

Хван Ын Сон — постоянный участник международных выставок современного искусства. В Японии прошли ее персональные ретроспективы. В России ее произведения будут представлены впервые.

Выставка организована при содействии Культурного центра при Посольстве Республики Корея в России.