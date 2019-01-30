Среда, 30 Января 2019 года
09:34:25 МСК

В Музее Востока открывается выставка корейской художницы Хван Ын Сон

Культура

Работы мастера выставляются в России впервые

Москва, 30 января 2019, 09:34 — REGNUM  30 января в Государственном музее Востока в Москве открывается выставка «Новый футуризм художницы Хван Ын Сон». В экспозиции представлены тридцать три работы известной корейской художницы Хван Ын Сон. Яркие, «выпуклые», драматические работы мастера — примеры новой абстрактной живописи. Как утверждается в релизе музее, «они являются отражением свободного, спонтанного и личного эмоционального переживания их автора».

Хван Ын Сон — постоянный участник международных выставок современного искусства. В Японии прошли ее персональные ретроспективы. В России ее произведения будут представлены впервые.

Выставка организована при содействии Культурного центра при Посольстве Республики Корея в России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить