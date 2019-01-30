В пяти городах России пройдет Фестиваль индийского кино

Москва, , 09:19 — REGNUM С 30 января по 3 февраля в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Казани — будет проходить III фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival. Откроется смотр в московском кинотеатре «Октябрь» показом драмы «Кедарнатх» режиссера Абхишека Капура. В рамках фестиваля будут показаны работы ведущих современных режиссеров Индии: фильм Шаада Али «Боец», комедия «Пять свадеб» режиссера Намрата Сингх Гуджрал, драма «Баджирао и Мастани» Санджая Лилы Бхансали, мелодрама Шарата Катарии «Нитка Иголка: сделано в Индии» и другие картины. Организаторы форума особо отмечают, что наряду с классикой жанра — индийскими фильмами с танцами, песнями и любовными переживаниями, на фестивале будут демонстрироваться и серьезные социальные драмы, отражающие проблемы индийского общества.