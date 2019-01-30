Дуэйн Джонсон заявил, что он не появится в «Форсаже 9»

Лос-Анджелес, США, , 09:04 — REGNUM Дуэйн Джонсон подтвердил информацию о том, что он не будет сниматься в девятой части фильма «Форсаж». Фрагмент интервью с ним был опубликован 29 января на Twitter-странице MTV News.

https://twitter.com/MTVNEWS/status/1090085729848430592

В разговоре с журналистами Джонсон сказал, что он не появится в «Форсаже 9», поскольку это не входило в его планы. Он сообщил, что участники проекта уже готовятся к съемкам. При этом актер добавил: он не исключает того, что в будущем может появиться в новых фильмах франшизы.

«Неизвестно, что (будет — ИА REGNUM ) с «Форсажем 10» и что в будущем, этого никто не знает. В конце концов, правда в том, что есть незаконченное дело между Хоббсом и Домом. Оно не закончено», — сказал Джонсон.

Читайте также: Режиссер «Шазама» поиздевался над спрашивающими про трейлер фанатами

Напомним, дата премьеры фильма «Форсаж 9» назначена на 10 апреля 2020 года. Снимать картину будет режиссёр Джастин Лин, который работал над третьим, четвертым, пятым и шестым фильмами франшизы.

Читайте ранее в этом сюжете: К проекту фильма «Дюна» присоединится ещё один актер первой величины