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Дуэйн Джонсон заявил, что он не появится в «Форсаже 9»

Культура

При этом актер не исключает, что впоследствии может сняться в новых фильмах франшизы

Дуэйн Джонсон заявил, что он не появится в «Форсаже 9»
David Shankbone
Дуэйн Джонсон

Лос-Анджелес, США, 30 января 2019, 09:04 — REGNUM  Дуэйн Джонсон подтвердил информацию о том, что он не будет сниматься в девятой части фильма «Форсаж». Фрагмент интервью с ним был опубликован 29 января на Twitter-странице MTV News.

https://twitter.com/MTVNEWS/status/1090085729848430592

В разговоре с журналистами Джонсон сказал, что он не появится в «Форсаже 9», поскольку это не входило в его планы. Он сообщил, что участники проекта уже готовятся к съемкам. При этом актер добавил: он не исключает того, что в будущем может появиться в новых фильмах франшизы.

«Неизвестно, что (будет — ИА REGNUM ) с «Форсажем 10» и что в будущем, этого никто не знает. В конце концов, правда в том, что есть незаконченное дело между Хоббсом и Домом. Оно не закончено», — сказал Джонсон.

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Напомним, дата премьеры фильма «Форсаж 9» назначена на 10 апреля 2020 года. Снимать картину будет режиссёр Джастин Лин, который работал над третьим, четвертым, пятым и шестым фильмами франшизы.

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