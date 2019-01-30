К проекту фильма «Дюна» присоединится ещё один актер первой величины

Лос-Анджелес, США, , 07:58 — REGNUM К проекту очередной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую будет снимать режиссер Дэни Вильнев, может присоединиться актер Оскар Айзек. Об этом 29 января сообщил портал Screen rant.

Сейчас Айзек ведет переговоры с продюсерами, в случае их удачного завершения он сыграет отца Пола Атрейдеса — Лето Атрейдеса. Сейчас уже известно, что в будущем фильме также снимутся такие актеры, как Ребекка Фергюсон (Леди Джессика), Стеллан Скарсгорд (Владимир Харконнен) и Шарлотта Рэмплинг (Преподобная Мать Гай Хелен Мохиам).

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Напомним, роль Пола Атрейдеса в фильме исполнит актер Тимоти Шаламе. Ранее также стало известно, что к проекту присоединился актер и рестлер Дэйв Батиста, по имеющейся информации, он сыграет Глоссу Раббана по прозвищу Зверь.

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