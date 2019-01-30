Фанаты «Игры престолов» обсуждают новую теорию о странной свадьбе

Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM Поклонники сериала «Игра престолов» обсуждают в сети новую теорию, согласно которой Джон Сноу (Эйгон Таргариен) может жениться на Серсее Ланистер. Об этом 29 января сообщил портал Express.

По мнению фанатов, теория имеет право на существование, поскольку подобный брак будет гарантировать единство страны перед угрозой вторжения армии Короля Ночи, а Джон Сноу ранее уже показывал, что его не заботят титулы и ему важнее мир в Вестеросе.

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Напомним, первый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» телеканал HBO покажет 14 апреля 2019 года. Первый тизер-трейлер продолжения популярного сериала компания опубликовала 6 декабря 2018 года, второй рекламный ролик вышел 13 января 2019 года.

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