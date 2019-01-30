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Средства на концепт Пугачевой вызвали вопросы у антикоррупционного комитета

Культура

Кирилл Кабанов: Деньги могли быть не помощью, а «откатом», который певица получила за свое выступление на корпоративном мероприятии

Москва, 30 января 2019, 05:37 — REGNUM  Средства, выделенные дочерним предприятием госкомпании для проведения юбилейного концерта певицы Аллы Пугачевой, могут оказаться частью коррупционной схемы, пишет газета «Известия».

Такого мнения придерживается Кирилл Кабанов, руководитель Национального антикоррупционного комитета. Предположительно, деньги могли быть не помощью, а «откатом», который певица получила за свое выступление на корпоративном мероприятии.

Речь идет о 40 млн рублей, выделенных для проведения концерта в честь 70-летия певицы. Деньги перечислило дочернее предприятие холдинга «Вертолеты России» «Роствертол».

Напомним, концерт к 70-летию Пугачевой пройдет в Кремле 17 апреля 2019 года. 26 января появилась информация, что «Роствертол» выделил в рекламных целях для этого мероприятия 40 млн рублей.

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