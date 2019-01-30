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Феллини, Бертолуччи, Висконти... В Новосибирске стартует кинофестиваль

Фестиваль откроется 14 февраля

, 30 января 2019, 01:02 — REGNUM  Фестиваль итальянского кино пройдет с 14 по 17 февраля в кинотеатре «Победа» Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Откроется кинофестиваль фильмом Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (14 февраля). На следующий день, 15 февраля, новосибирцы смогут посмотреть другой выдающийся фильм режиссера «Восемь с половиной».

16 февраля зрители увидят фильм «Конформист» Бернардо Бертолуччи, а 17 февраля в репертуаре — «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти.

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Кинематограф
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