На сцене «Коми Опера» пройдет гала-концерт к юбилею Екатерины Максимовой

Сыктывкар, , 00:40 — REGNUM Гала-концерт к 80-летию со дня рождения Народной артистки СССР Екатерины Максимовой пройдет на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми («Коми Опера») 7 февраля, сообщили в пресс-службе театра.

Начало концерта в 18:30 мск. В первом отделении зрители увидят премьеру одноактного комедийного балета Ивана Армсгеймера «Привал кавалерии». Второе отделение представляет собой концертную программу.

Напомним, Екатерина Максимова (1939 — 2009 гг.) поступила в балетную труппу Большого театра после окончания училища в 1958 году, ее педагогом стала знаменитая Галина Уланова. Среди работ Масимовой как крупнейшие партии классического репертуара, так и множество партий современных балетов.

Американские поклонники называли Максимову «Дитя Большого театра». Под ее руководством в Большом театре репетировали Галина Степаненко, Марианна Рыжкина, Светлана Лунькина, Анна Никулина, Мария Богданович.