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Телеканал «Победа» начнет вещание весной 2019 года

Культура

Канал планирует показывать реконструкции знаковых событий Великой Отечественной войны, в частности, совещания в Верховной ставке главнокомандования

Телеканал «Победа» начнет вещание весной 2019 года
Bruno Sanchez-Andrade Nuño
Орден Победы

Москва, 29 января 2019, 17:21 — REGNUM  Весной 2019 года в России появится новый телевизионный канал «Победа». Его создание приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Первый канал. Всемирная сеть».

Основным контентом вещания станут художественные и документальные фильмы, программы, концерты, прямые трансляции, реконструкции военной тематики. Смотреть новый телеканал можно будет в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории России.

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Культурная хроника
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