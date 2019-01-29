Телеканал «Победа» начнет вещание весной 2019 года

Москва, , 17:21 — REGNUM Весной 2019 года в России появится новый телевизионный канал «Победа». Его создание приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Первый канал. Всемирная сеть».

Основным контентом вещания станут художественные и документальные фильмы, программы, концерты, прямые трансляции, реконструкции военной тематики. Смотреть новый телеканал можно будет в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории России.