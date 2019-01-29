«Огонь, дым, кровь и слёзы» — режиссёр о сериале «Ведьмак»

Варшава, , 16:52 — REGNUM Режиссёр сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский поделился мнением о съёмках проекта на своей странице в Facebook. По его словам, актёры на роль Геральта и Йеннифер подобраны идеально.

Съёмки «Ведьмака» Багиньский описал четырьмя словами: «Огонь, дым, кровь и слёзы». Фанаты часто спрашивают режиссёра о выборе актёров на главные роли и о том, почему среди них нет поляков (оригинальный цикл книг о Геральте из Ривии был написан польским автором Анджеем Сапковским). Багиньский считает, что фанаты всё поймут сами, как только увидят актёров на большом экране. Также он отметил, что «Аня — это Йен, а Генри — это Геральт. Другими я их уже не представляю».

Напомним, что съёмками «Ведьмака» занимается компания Netflix. Главные роли в проекте сыграют Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрея Алан, Анна Шаффер и др. Съёмки сериала продлятся до мая 2019 года, конкретную дату премьеры пока не называют. Известно, что эпизоды будут основаны прежде всего на оригинальном цикле произведений Анджея Сапковского, а не на одноимённой игре от CD Projekt RED.

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