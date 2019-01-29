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Клайв Баркер рассказал о новом шоу по его серии романов «Книги крови»

Культура

Над созданием сериала он работает с продюсером Брэнноном Брагой

Лос-Анджелес, США, 29 января 2019, 16:17 — REGNUM  Писатель Клайв Баркер, известный благодаря своим романам в жанре ужасов, рассказал журналистам о новом телесериале «Книги крови», который станет адаптацией серии его одноименных рассказов. Об этом 28 января сообщил портал Comicbook.

Баркер сообщил, что над созданием шоу он работает с продюсером Брэнноном Брагой. Писатель сказал, что работа идет достаточно быстро и отметил, что будущее шоу покажет зрителям не те истории, которые вошли в оригинальную серию книг.

«Прошло 30 лет с тех пор, как я написал Книги Крови и мой разум, конечно же, не остался пустым от подобных идей», — сказал Баркер, добавив, что сейчас у него есть около тридцати повествований, часть которых станет эпизодами будущего шоу.

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Напомним, в 2009 году вышел фильм «Книга крови» режиссера Джона Харрисона, в основу которого лег один из романов серии Баркера. В центре повествования находится специалист по паранормальным явлениям, обнаруживший странный дом, отправляющий души в загробный мир.

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