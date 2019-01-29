Режиссер «Шазама» поиздевался над спрашивающими про трейлер фанатами

Лос-Анджелес, США, , 15:58 — REGNUM Режиссер Дэвид Сандберг, которому надоели постоянные вопросы фанатов о дате выхода официального трейлера предстоящего фильма «Шазам», на очередной вопрос о нем ответил шуткой. Об этом 23 января сообщил портал Screen Rant.

Один из фанатов написал Сандбергу в Twitter, что он крайне обеспокоен текущей ситуацией, когда до премьеры фильма осталось всего лишь два месяца, а режиссер всё еще не выпустил первый официальный трейлер.

«У нас больше нет видеозаписей Шазама, поскольку он рано умирает в фильме. Оглядываясь назад, (мы понимаем — ИА REGNUM ), что это смелое решение могло быть ошибкой», — шутливо ответил ему Сандберг.

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Напомним, 20 января 2019 года кинокомпания Warner Bros. выпустила новый трейлер «Шазама». Поклоники тут же отметили, что ролик длительностью около минуты явно не является полноценным официальным трейлером.

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