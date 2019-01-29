Третий сезон сериала «Стэн против сил зла» станет последним

Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Создатель сериала «Стэн против сил зла» Дэна Гулд объявил, что канал IFC решил закрыть шоу после трех сезонов. Об этом 28 января сообщил портал Deadline.

Гулд сказал поклонникам, что ему жаль, но они не смогут увидеть чевертый сезон. Он добавил: не исключено, что в будущем сериал появится в какой-то другой форме и на другом телеканале, но сейчас проект закрыт. О причинах отказала IFC снимать продолжение он не сообщил.

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Напомним, «Стэн против сил зла» представляет собой комедийный сериал ужасов, главную роль в котором исполняет актер Джон Макгинли. Первая серия шоу вышла на IFC 31 октября 2016 года.

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