Режиссер «Чудо-женщины» отказался снимать фильм про Барби с Марго Робби

Лос-Анджелес, США, , 15:06 — REGNUM Режиссер Пэтти Дженкинс, известная зрителям по своей работе над фильмом «Чудо-женщина» заявила, что она не будет снимать картину «Барби», главную роль в которой исполнит актриса Марго Робби. Об этом 28 января сообщил портал Screen Rant.

Ранее, когда стало известно, что Робби снимется в будущей картине, в сети появились слухи о том, что должность режиссера займет Пэтти Дженкинс. Создатель «Чудо-женщины» сообщила журналистам, что с ней дейстивтельно вели переговоры по поводу этого проекта, но она не планирует участвовать в нем из-за конфликта в расписании съемок, хотя и очень любит Барби и считает, что фильм может получиться достаточно интересным.

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Напомним, предстоящая картина должна стать первым игровым фильмом про Барби. О проекте впервые стало известно в 2015 году, к нему должна была присоединиться актриса Эми Шумер, впоследствии она была заменена на Энн Хэтэуэй. В 2018 году Warner Bros. выкупила права на фильм у компании Sony.

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