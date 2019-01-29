Джейк Джилленхол рассказал, почему он решил сняться в кинокомиксе Marvel

Лос-Анджелес, США, , 14:46 — REGNUM Актер Джейк Джилленхол в интервью журналистам рассказал о том, почему решил принять предложение сыграть роль Мистерио в фильме «Человек-паук: Вдали от дома». Ролк был опубликован 28 января на Twitter-странице издания Los Angeles Times.

«Это здорово. Он отличный персонаж», — сказал Джилленхол, добавив, что в течение нескольких лет поклонники спрашивали его, будет ли он сниматься в подобном фильме, если получит предложение. Актер пояснил, что его желанием всегда было найти что-то свое в пространстве киновселенной Marvel, которое, как он считает, соответствует его навыкам.

«Так уж сложилось, что это происходит с этой частью, поэтому я рад, что людей это волнует», — сказал Джилленхол.

Читайте также: Студия DC выпустила первый тизер-трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Напомним, премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» пройдет в июле 2019 года. В нем снимаются такие актеры, как Том Холланд, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Фавро и Майкл Китон. В проекте также поучаствовала актриса и певица Зендая.

Читайте ранее в этом сюжете: Студия DC выпустила первый тизер-трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби