Премьеру нового фильма ужасов франшизы «Проклятие» отложили на полгода

Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Премьеру фильма ужасов «Проклятие», который снимает режиссер Николас Песке, отложили на полгода: с 21 июня 2019 года на 3 января 2020 года. Об этом 28 января сообщил портал Deadline.

Должность продюсера проекта занимает кинематографист Сэм Рэйми («Человек-паук»). Сценарий к картине совместно с Николасом Песке написал Джефф Булер («Полуночный экспресс»). В 2014 году Булер заявил, что будущая картина не будет представлять собой ремейк голливудского фильма режиссера Такаси Симидзу 2004 года или его оригинальной картины 2000 года.

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Напомним, последним фильмом франшизы стал «Проклятие: Финал» (Ju-On: The Final Curse). Его в 2015 году снял режиссёр Масаюки Отиай.

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