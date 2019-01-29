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В Москве балерина Наталья Осипова представит проект «Легкое дыхание»

Культура

Публике будут представлены отрывки из известных современных хореографических постановок

Москва, 29 января 2019, 14:21 — REGNUM  29 января в Московском международном Доме музыки звезда балета солистка Большого театра и Ковент-Гардена Наталья Осипова представит танцевальный проект «Легкое дыхание». Классическая балерина Осипова уже несколько лет исполняет сложнейшие партии современной хореографии. Вечером 29 января она покажет отрывки из знаменитых постановок — «черной комедии» «Факада» знаменитого британского хореографа Артура Питы, арабскую сказку «Qutb» Сири Ларби Шеркауи, дуэт из балета «Дикие лебеди» австралийского хореографа Мэрил Танкард. «Дикие лебеди». Кроме того организаторы концерта обещают сюрприз — танцевальная композиция, специально поставленная для балерины хореографом Джейсоном Киттельбергом.

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Культурная хроника
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