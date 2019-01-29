Фестиваль «Владимир Высоцкий. Сквозь время» проходит в Крыму

Симферополь, , 13:46 — REGNUM Творчество одного из самых ярких артистов, поэтов и исполнителей советской эпохи вспоминают в Крыму. Там проходит международный фестиваль «Владимир Высоцкий. Сквозь время», передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Участие в нем принимают творческие коллективы из России, Белоруссии, Германии и Испании. Артисты выступают в разных городах полуострова с концертами и спектаклями, а также устраивают бардовские вечера. Один из таких прошел в Севастополе.

Со сцены прозвучали музыкальные композиции на слова Окуджавы, Вертинского, Визбора и Галича. Но большая часть выступлений конечно же была посвящена творчеству Владимира Высоцкого.

«Его стихи, песни и его творчество в нашей стране будет жить всегда, — заявила зритель Ирина Горячая. — Я в этом уверена».

«Есть такое выражение — у каждого свой Высоцкий, — сказал исполнитель песен Анатолий Тавровский. — Я еще к этому выражению еще своё добавляю. Какой человек, такой у него и Высоцкий. Для меня это огромный мир, моя галактика и с 63-го года моя любовь».

Кстати, именно в Севастополе Владимир Высоцкий сочинил и записал на магнитофонную пленку свои первые песни, так утверждают его друзья и коллеги. Крымский фестиваль, памяти поэта продлится еще неделю и завершится 4-го февраля.