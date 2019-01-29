Певица из США Келси Картер удивила соцсети странной татуировкой на щеке

Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Пользователей соцсетей удивила певица Келси Картер, которая нанесла на щеку татуировку с лицом Гарри Стайлса — участника музыкальной группы One Direction. Они отметили: главное не в том, что сам поступок странный, а то, что тату-версия Стайлса не похожа на него самого.

Келси Картер строит свою карьеру в США, ранее она признавалась, что является большой фанаткой исполнителя. Татуировку ей нанес художник Ромео Лакост, впоследствии певица опубликовала её фотографию в Instagram. «Мама, смотри, что я заставила себя сделать», — написала Картер в комментарии к фото.

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Напомним, 28 января 2019 года Келси Картер на своем канале в YouTube выложила новый клип на песню Harry. С момента публикации ролик набрал 142 тыс. просмотров.

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