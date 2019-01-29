Смотр народных театров состоится в Дагестане

Махачкала, , 12:28 — REGNUM Смотр народных театров и детских образцовых драматических коллективов Дагестана стартует сегодня, 29 января, в столице региона в рамках Года театра. В мероприятии примут участие более 30 театральных коллективов из районов республики, а также городов Избербаша и Кизляра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Республиканского дома народного творчества.

Продлится фестиваль два дня. Его участники выступят с обрядовыми постановками, в которых раскроют обычаи, традиции и самобытность народов Дагестана. Выступления будет оценивать комиссия в составе профессиональных режиссеров, художников, деятелей театрального искусства. По её решению будут определены коллективы, подтвердившие или получившие звание «Народный». А лучшие участники смотра будут приглашены для участия в республиканском театральном капустнике «Тебе, театр, посвящается!», который состоится 26 марта в Избербаше.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в течение недели в Махачкале проходил V Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона, который по традиции проводится в Дагестане раз в два года. В минувшем году в смотре приняли участие 20 коллективов из четырёх стран — России, Азербайджана, Албании и Грузии.

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