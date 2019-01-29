Тула, , 11:34 — REGNUM Акция «Всей семьей в театр» стартовала в Тульской области, в Год театра ее значительно расширили. 27 января в областном театре юного зрителя состоялся показ музыкального спектакля «Королевская корова», который смогли бесплатно посетить многодетные семьи региона, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

«Это важная социальная акция не только поддерживает многодетные семьи, которые не всегда имеют возможность приобрести билет в театр, но и формирует культуру семейного отдыха в театре. Акция проводится по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина с апреля 2018 года. С самого начала она пользовалась огромной популярностью, собирая полные аншлаги. В Год театра акция будет значительно расширена», — сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В рамках акции многодетные малоимущие семьи могут посетить спектакли в Тульском областном театре юного зрителя, Тульском государственном театре кукол и Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского. Среди них и уже полюбившиеся публике «Снежная королева», «Волшебник Изумрудного города», «Спящая красавица», «Маленький принц», «По щучьему веленью», и новые интересные постановки для зрителей всех возрастов. Информация о том, где и какие спектакли возможно посетить, размещена на сайте министерства культуры Тульской области. Билеты можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства.