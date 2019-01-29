В Москве в сети «Москино» пройдет фестиваль фильмов о войне

Москва, , 11:34 — REGNUM Московская сеть кинотеатров «Москино» с 1 по 14 февраля будет бесплатно демонстрировать шесть фильмов о войне. Акция приурочена к 76-й годовщины победы в Сталинградской битве и Дня памяти воинов-интернационалистов. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы. Посмотреть ленты можно будет в кинотеатрах «Искра», «Спутник», «Молодежный», «Сатурн», «Салют» и «Полет». В программе такие культовые военные драмы как «Возмездие», «Солдатами не рождаются», «Горячий снег», «Двадцать дней без войны» и другие.

Вход на все сеансы свободный.