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Джеймс Кэмерон пригласил фанатов на предпоказ фильма «Алита: Боевой ангел»

Культура

Кинематографист решил завести себе аккаунт в Instagram

Лос-Анджелес, США, 29 января 2019, 11:04 — REGNUM  Режиссер Джеймс Кэмерон завел себе аккаунт в соцсети Instagram, о чем поспешил сообщить поклонникам. В своей первой записи он прорекламировал предварительный показ нового фильма Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Публикация была размещена 28 января 2018 года.

Таким образом, некоторые фанаты смогут посмотреть картину раньше её премьеры — 31 января 2019 года. В России и США фильм выйдет на большие экраны 14 февраля 2019 года.

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Напомним, в основу картины «Алита: Боевой ангел» легла культовая манга Юкито Кисиро. В картине снялись такие актеры, как Роза Салазар, Кристоф Вальц, Махершала Али и Эд Скрейн.

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