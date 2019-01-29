В музее «Мелихово» в день рождения А.П. Чехова откроется усадьба писателя

Чехов, Московская область, , 10:41 — REGNUM 29 января в музее-заповеднике «Мелихово» в Московской области пройдут мероприятия, посвященные дню рождения великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Главным событием празднества станет открытие главного усадебного дома после ремонта и реставрации. В доме был усилен фундамент, заменены перекрытия и перегородки, укреплены внутренние стены, приведены в порядок чердачные перекрытия, печи и многое другое. Полностью отреставрирована архитектурно-декоративная отделка, в том числе, на фасаде. Прошли отделочные работы в интерьерах здания, восстановили комнату матери А.П. Чехова Евгении Яковлевны, которая не была ранее представлена в экспозиции дома.

В день рождения знаменитого писателя пройдет награждение и гала-концерт победителей Международного конкурса чтецких работ им. А.П. Чехова.

Посещение музея 29 января бесплатно.