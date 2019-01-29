В Белграде скончался режиссер Душан Макавеев

Белград, , 09:34 — REGNUM Известный сербский кинорежиссер и сценарист Душан Макавеев скончался 25 января в Белграде. На момент смерти деятелю культуры было 86 лет, сообщает Blic.

Отмечается, что о смерти Макавеева агентству сообщили близкие родственники покойного. Режиссер известен зрителю по таким кинолентам, как «Человек не птица» (1965), «Невинность без защиты» (1968), «Монтенегро» («Черногория», 1981). После эмиграции из Югославии Макавеев жил во Франции, затем переехал в Соединенные Штаты, где преподавал на кинематографических курсах, в том числе в Гарварде.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января стало известно, что в США скончался американский кинорежиссёр литовского происхождения Йонас Мекас.

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