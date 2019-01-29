Доходный дом Хомякова в Москве признан памятником архитектуры

Москва, 29 января 2019, 08:50 — REGNUM В Москве доходный дом Алексея Хомякова признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в Стройкомплексе.
Историческое здание на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий Мост построено в стиле модерн. Дом построен в 1899—1900 гг. по проекту архитекторов Иллариона Иванова-Шица и Максима Геппенера.
Доходный дом построен на месте сгоревшего деревянного дома, принадлежавшего философу и публицисту XIX века Алексею Хомякову (1804−1860).
Отмечается, что в этом историческом здании снимался известный фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман».
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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры. За восемь лет отреставрировано 1167 памятников истории и культуры.
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