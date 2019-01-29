Анджелина Джоли снимется в триллере по роману «Тот, кто желает моей смерти»

Лос-Анджелес, США, , 08:05 — REGNUM Актриса Анджелина Джоли снимется в триллере «Тот, кто желает моей смерти», который снимет режиссёр Тейлор Шеридан на основе своего сценария. Об этом 28 января сообщил журнал Variety.

Будущая картина станет адаптацией одноименного романа писателя Майкла Кориты, который был опубликован в 2014 году. В центре повествования находится 14-летний мальчик, являющийся участником программы защиты свидетелей. История развернется во время пожара в пустыне штата США Монтана. Детали сюжета предстоящего фильма и информация о роли Джоли пока что держатся в секрете.

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Напомним, в 2018 году на экраны вышел фильм «Малефисента 2», в котором Анджелина Джоли исполнила роль ведьмы. В картине также снялись Эль Фаннинг, Эд Скрейн и Мишель Пфайффер.

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