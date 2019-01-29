Nike запустил новую коллаборацию с дизайнером из Нигерии

Абуджа, , 08:06 — REGNUM После блистательного успеха футбольных маек Нигерии на Чемпионате мира по футболу в 2018 году Nike запустил новую коллаборацию с Нигерией, на этот раз будет выпускаться одежды для молодежной культуры. Об этом сообщает CNN Style.

Nike сотрудничает с нигерийской медиаплатформой «The Native», которую возглавляет 23-летний Сени Сараки.

На рукаве новой футболки, разработанной Nike и The Native, будет написано «+234» как символ телефонного кода Нигерии, на спине написано слово «дом» на одном языков Нигерии, йоруба.

«Для нас в коллаборации с Nike главным было создание футболки, которая представляет Нигерию, народ Нигерии и нигерийскую диаспору, сделать так, чтобы все они носили эту футболку с гордостью», — сообщил Сараки.

Футболки появились в продаже на официальном сайте Nike в пятницу, 25 января, и уже через 14 часов были полностью распроданы.