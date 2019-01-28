Минкультуры проведет проверку систем безопасности в ведущих музеях страны

Москва, , 19:33 — REGNUM Министерство культуры Российской Федерации проведет комплексную проверку работы систем безопасности Государственной Третьяковской галереи и других крупнейших федеральных музеев. Об этом на пресс-брифинге в Минкультуры России, посвященном ситуации с кражей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов. Соответствующее поручение дал министр культуры РФ Владимир Мединский.

На пресс-конференции кроме Владислава Кононова выступила также и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Тема коротких речей руководителей сводилась к следующему: как могло произойти такое преступление на глазах у полиции и службы безопасности музея, и какие срочные меры необходимо принять, чтобы подобное не повторилось. Отныне картины на всех значимых выставках будут снабжены специальными электронными датчиками.

После комплексной проверки музеев будут подготовлены конкретные рекомендации по организации временных выставок.

Кроме того, будут подготовлены рекомендации в части страхования предметов Музейного фонда РФ на период экспонирования.