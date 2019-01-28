Трегулова: Похищенная и найденная картина Куинджи вернется в Петербург

Москва, , 18:32 — REGNUM Директор Государственной Третьяковской галереи Зульфия Трегулова заявила, что картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая была похищена сегодня, 28 января, средь бела дня прямо во время работы выставки, а затем найдена правоохранительными органами, больше не будет выставляться в галерее до конца экспозиции работ Куинджи. Об этом Трегулова заявила на пресс-конференции в министерстве культуры.

По словам Трегуловой, картина скоро будет возвращена в хранилище Третьяковской галереи. Затем приедут сотрудники Русского музея, которому эта картина принадлежит, и будут готовить её к отправке в Санкт-Петербург.

«Приедут сотрудники Русского музея и будут готовить ее отправление в Санкт-Петербург, на выставке она больше представлена не будет», — рассказала Трегулова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, картина Куинди «Ай-Петри. Крым», написанная в 1890-х годах, была похищена 27 января прямо из зала Третьяковской галереи. Утром 28 января правоохранительные органы задержали похитителя и нашли картину.

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