Безруков предложил показывать спектакли в эфире федеральных каналов

Москва, , 17:27 — REGNUM В год театра, которым объявлен 2019 год, следовало бы показывать теле‑ и видео версии театральных спектаклей в эфире федеральных каналов, а не только по каналу «Культура». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил актёр Сергей Безруков в ходе заседания общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

«У нас все театральные постановки, снятые, — шедевры из прошлого, из великого, они идут только на канале «Культура». Что удивительно: год театра, почему бы (центральным) каналам не показать лучшие спектакли наших мастеров?» — отметил Безруков.

По его словам, цель Года театра — именно в том, чтобы расширить аудиторию театралов и завлечь граждан.

«Год театра называется по-другому «помогите театру», «проповедуйте театр» в год театра, сделайте акцент на театре. Зритель, который не ходит в театр — сделайте так, чтобы он пошёл, заинтересуйте… Когда мы обращаемся, чтобы ту или иную постановку показать по центральному каналу, нам говорят, что это формат канала «Культура». А у него охват не такой большой, как у центральных каналов», — отметил Безруков.