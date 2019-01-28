Хаяо Миядзаки вместе со своим сыном работает над двумя мультфильмами

Токио, , 15:50 — REGNUM Японский мультипликатор Хаяо Миядзаки вместе со своим сыном Горо работают над двумя новыми проектами для студии Ghibli. Одним из них станет мультфильм «Как ты живёшь?» по книге детского автора Ёсино Кэндзабуро, сообщает портал Slash Film.

Глава французской студии Wild Bunch Венсан Мараваль рассказал, что оба Миядзаки полностью погружены в работу. Мараваль считает, что «рисунки просто невероятные, они вызывают бурю эмоций».

Картина «Как ты живёшь?», над которой сейчас работает Миядзаки-старший, расскажет о молодом человеке, который пытается найти свой путь в жизни. Ранее Хаяо Миядзаки сообщал, что этот мультфильм будет посвящён его внуку и станет последним в карьере аниматора. О второй картине для студии Ghibli пока нет никакой информации.

Напомним, что ранее Хаяо Миядзаки уже выпускал мультфильмы совместно со своим сыном. Так, отец выступил соавтором сценария для картины Горо Миядзаки «Со склонов Кокурико». Однако ранее Миядзаки-старший негативно отзывался о творчестве сына. Так, картину «Сказания Земноморья» он подверг резкой критике и заявил, что на этом сыну стоит закончить свою карьеру мультипликатора.

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