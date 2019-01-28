Украинская певица MARUV планирует выступить в России

Киев, , 15:43 — REGNUM В апреле 2019 г. в России планирует выступить украинская певица Анна Корсун (псевдоним MARUV), которой прочат победу в национальном отборе на «Евровидении». Об этом сообщила сама артистка на своей странице в Instagram.

Согласно размещенной в соцсети информации, украинская артистка выступит в Москве 6 апреля, а в Санкт-Петербурге — 12 апреля.

Отметим, что некоторые подписчики Корсун в соцсети выступили против выступления певицы в РФ.

Как передавало ИА REGNUM, в 2019 году в Израиле с 13 по 18 мая пройдет конкурс «Евровидение». В конкурсе примут участие представители 42-х стран, что на одну страну меньше, чем в 2018 году.

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