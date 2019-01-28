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В Пекине начались гастроли артистов из КНДР

Культура

Вместе с ними по приглашению международного отдела ЦК КПК прибыла делегация ЦК ТПК, включающая деятелей культуры и искусства

Пекин, 28 января 2019, 14:13 — REGNUM  С первым концертом в пекинском Национальном центре исполнительных искусств Китая выступила группа артистов из КНДР, представившая китайской публике хорошо известные в обеих странах музыкально-танцевальные произведения, сообщает Синьхуа.

Турне северокорейских творческих коллективов проходит в формате культурного обмена между странами, которые осуществляются по итогам соответствующих договоренностей лидеров двух стран Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

В рамках начатой таким образом культурной недели в Пекин также прибыла партийно-правительственная делегация во главе с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), заместителем председателя партии Ли Су Еном.

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