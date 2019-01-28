В Кремле прокомментировали кражу картины из Третьяковки

Москва, , 13:14 — REGNUM После кражи картины кисти Архипа Куинджи из Третьяковской галереи система безопасности учреждения культуры может быть усовершенствована. Об этом 28 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, пока рано говорить о том, что система безопасности музея не соответствует требованиям учреждения подобного уровня. В то же время Песков подчеркнул, что «в плане совершенствования» системы безопасности следует делать «технологические выводы».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в одном из залов Третьяковской галереи в Москве была похищена картина Куинджи «Ай-Петри. Крым». Злоумышленник снял произведение искусства со стены в присутствии посетителей и смотрителей музея. Позднее картину удалось найти, а подозреваемого в краже — задержать.

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